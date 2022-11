Samarkand: First Lady von Aserbaidschan Mehriban Aliyeva besucht Ausstellung "Farben Usbekistans" VIDEO

Samarkand, 11. November, AZERTAC

Am Rande des 9. Gipfels der Organisation Türkischer Staaten besuchten die First Lady der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, sowie die First Ladies anderer Länder die Ausstellung “Farben Usbekistans“ in Samarkand.

Die First Ladies von Aserbaidschan, Usbekistan und Turkiye, Mehriban Aliyeva, Ziroatkhon Mirziyoyeva und Emine Erdogan, sowie Aniko Levai, Ehefrau des ungarischen Ministerpräsidenten besuchten die Ausstellung.

Hier werden die Werke aus der Sammlung des nach I. V. Savitsky benannten Nationalen Kunstmuseums der Republik Karakalpakstan in der Stadt Nukus ausgestellt.

Hier sei erwähnt, dass in der Ausstellung mehr als 90 Werke von 14 Künstlern zur Schau gestellt werden.