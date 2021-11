Schuscha, 8. November, AZERTAC

Im Topkhana Wald, der einer der seltenen alten Naturschätze in der Nähe von Schuscha ist, sind im Rahmen einer Baumpflanzaktion zum ersten Jahrestag des Sieges im Vaterländischen Krieg junge Bäume gepflanzt.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva pflanzten Bäume auf dem berühmten Flachland “Dschidir Düsü” in der Nähe von Schuscha.

Zu Ehren der 44 Tage, die unser Volk zum großen Sieg führten.

sollten landesweit 44.000 Bäume geflanzt werden.

Mit dem Start dieser Baumpflanzaktion hat die Wiederaufforstung des Topkhana Waldes begonnen.

Bei einem Umweltterror, der im November 1988 begann, wurden im Topkhana Wald während der Zeit der armenischen Besatzung Tausende von wertvollen Bäumen gefällt und zerstört. Bei der heutigen Baumpflanzaktion in der Nähe von Schuscha wurden in einer Fläche von 3 Hektar verschiedene Bäume gepflanzt und 100 Kilogramm Eichensamen in der Gegend gesät.