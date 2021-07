Schweiz: Moderates Erdbeben der Stärke 3.9

Baku, 1. Juli, AZERTAC

In der Schweiz hat es heute ein Erdbebn mit einer Stärke von 3.9 gegeben. Laut Angaben des Deutschen GeoForschungsZentrums in Potsdam (GFZ) ereignete sich das Beben am Donnerstag, dem 1. Juli 2021, gegen Mittag um 13:11 Lokalzeit 40 km südöstlich von der Stadt Luzern (Lucerne-Stadt District, Kanton Luzern) in einer Tiefe von 10 km.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben.

In einigen Orten in der Nähe des Epizentrums war das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar.