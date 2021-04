Sergej Lawrow besucht Aserbaidschan

Moskau, 29. April, AZERTAC

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird einen Arbeitsbesuch Aserbaidschan abstatten.

Das teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, bei einem Briefing in Moskau mit, wie das russische Büro von AZERTAC berichtete. Sie sagte, S. Lawrow werde sich vom 10. bis 11. Mai zu einem Arbeitsbesuch in Baku aufhalten.

Am 5. und 6. Mai wird sein Arbeitsbesuch in der armenischen Hauptstadt Eriwan geplant, so M. Zakharova.