Spielfilm "Çölçü" in letzten Monaten mit 7 Preisen ausgezeichnet

Baku, 7. Mai, AZERTAC

Der aserbaidschanische Spielfilm "Çölçü" (Steppenmann) wurde im diesem Jahr bei verschiedenen internationalen Filmfestivals mit 7 internationalen Preisen ausgezeichnet.

AZERTAC zufolge wurde dieser Film beim Internationalen Green Chile Filmfestival in zwei Kategorien "Bester Spielfilm" und "Bester Regisseur" und beim La Dolce Vita Festival in den Kategorien "Bester Spielfilm", "Bester Schauspieler", "Beste Schauspielerin", beim Internationalen Pattaya Filmfestival in der Kategorie "Bester Spielfilm" und beim Andromeda Festival in der Kategorie "Spezialfilm" mit Preisen ausgezeichnet.

Der Film"Çölçü", dessen Regisseur Schamil Aliyev ist, wurde im Jahre 2012 im Filmstudio "Azerbaijanfilm" gedreht, und nahm bisher an 73 internationalen Filmfestivals teil und erhielt mehr als 40 verschiedene Preise.