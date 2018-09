Sprecher des Repräsentantenhauses von Bosnien und Herzegowina zu Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

Baku, 20. September, AZERTAC

Der Sprecher des Repräsentantenhauses von Bosnien und Herzegowina, Mladen Bosic, ist am Mittwoch, dem 19. September zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen, um an der Jubiläumsfeierlichkeit anlässlich des 100. Jahrestages des aserbaidschanischen Parlaments teilzunehmen, wie AZERTAC mitteilte.

Im internationalen Flughafen Heydar Aliyev wurde Mladen Bosic von der stellvertretenden aserbaidschanischen Parlamentssprecherin Bahar Muradova und anderen Beamten begrüßt.