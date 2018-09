Sprecher des Repräsentantenrates von Bahrein zu Besuch in Aserbaidschan

Baku, 20. September, AZERTAC

Ahmed Bin Ibrahim Al-Mull, der Sprecher des Sprecher des Repräsentantenrates von Bahrain ist am Donnerstag, dem 20. September zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen, um an einer feierlichen Sitzung zum 100-jährigen Jubiläum des aserbaidschanischen Parlaments teilzunehmen, wie AZERTAC mitteilte.

Im internationalen Flughafen Heydar Aliyev, wo die Staatsflaggen der beiden Länder wehten, wurde Ahmed Bin Ibrahim Al-Mull von dem stellvertretenden aserbaidschanischen Parlamentssprecher Valeh Alasgarov und anderen Amtspersonen begrüßt.