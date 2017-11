Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt Außenminister von Costa Rica VİDEO

Baku, 29. November, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Mittwoch, dem 29. November den Außenminister der Republik Costa Rica, Manuel González Sanz, zum Gespräch empfangen.

Manuel González Sanz sagte im Laufe des Gesprächs, dass die bilateralen Beziehungen auf gegenseitigem Vertrauen aufgebaut sind. Er sprach die Eröffnung der Botschaft von Costa Rica in Aserbaidschan an und bezeichnete dies als eine strategische Entscheidung seines Landes. Der Gast sagte, dass Costa Rica Aserbaidschan als seinen wichtigsten Partner in der Region betrachte und entschlossen sei, die regionale Zusammenarbeit mit Aserbaidschan umzusetzen.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die freundlichen Worte und sagte, es gebe sehr gute freundschaftliche Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Das Staatsoberhaupt wies auf die Bedeutung der Eröffnung der costa-ricanischen Botschaft in Aserbaidschan hin und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Tätigkeit der Botschaft zur Erweiterung der bilateralen Beziehungen und zur Entwicklung der regionalen Beziehungen beitragen wird.

Die Seiten unterstrichen, dass es große Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen gegenseitige Investitionen, Handel und Landwirtschaft bestehen. Beim Treffen fand ein Meinungsaustusch zur Weiterentwicklung der Beziehungen in den obenerwähnten Bereichen statt.