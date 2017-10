Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt Generaldirektor von Leonardo VIDEO

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat am Mittwoch, dem 4. Oktober den Generaldirektor des italienischen Technologieunternehmens Leonardo, Alessandro Profumo, zum Gespräch empfangen, berichtet die Nachrichtenagentur AZERTAC.

Alessandro Profumo äußerte sich zufrieden über seine erste Reise nach Aserbaidschan und sagte, dass die Schönheit der aserbaidschanischen Hauptstadt einen tiefen Eindruck beim ihm erweckt hat. Der italienische Gast gab dem Staatschef Informationen über multilaterale Aktivitäten des Unternehmens "Leonardo" sowie über in Baku abgehaltene Treffen und sagte, dass Aserbaidschan ein wichtiges Land für Italien sei.

Präsident Ilham Aliyev gratulierte Alessandro Profumo zur Ernennung zum Generaldirektor von Leonardo. Das Staatsoberhaupt erinnerte an sein Treffen mit dem ehemaligen Generaldirektor von Leonardo Mauro Moretti in diesem Jahr und bezeichnete den ersten ausländischen Besuch von Alessandro Profumos in Aserbaidschan als gutes Zeichen für das Interesse für Aserbaidschan. Beim Gespräch sagte Präsident Ilham Aliyev, dass die Agenda der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Italien sehr umfassend ist, und die beiden befreundeten Länder in vielen Sphären, einschließlich in den politischen, wirtschaftlichen, Energie- und Handelsbereichen erfolgreich zusammenarbeiten.

Bei dem Treffen führten die Seiten einen Meinungsaustausch über die Weiterentwicklung der Beziehungen von Leonardo mit einer Reihe von Strukturen Aserbaidschans, einschließlich mit dem Verteidigungs-und Katastrophenschutzministerien, Staatsgrenzdienst, dem staatlichen Ölkonzern SOCAR, der Fluggesellschaft Silkway sowie über die Perspektiven auf dem Gebiet Cyber-Sicherheit. Die Seiten wiesen darauf, dass es gute Möglichkeiten für den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit gibt.