Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt britische Delegation VIDEO

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Am Dienstag, dem 29. Oktober hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, eine Delegation um die Handelsbeauftragte der britischen Premierministerin für Aserbaidschan, Baronesse Emma Nicholson, zum Gespräch empfangen, gibt die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Präsident Ilham Aliyev sprach die dynamische Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Vereinigten Königreich an und betonte, dass Großbritannien einer der wichtigsten Partner Aserbaidschans im Energiesektor ist. Präsident Ilham Aliyev sagte, dass es auch große Möglichkeiten für die Entwicklung des Nichtölsektors gebe. Präsident Ilham Aliyev wies auf die Rolle der Handelsbeauftragten der britischen Premierministerin für Aserbaidschan Baronesse Emma Nicholson bei der Ausweitung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Frau Baronesse Emma Nicholson sprach die Freundschaft und Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und dem Vereinigten Königreich an und erklärte, dass sie alles ich Bestes tun werde, die Beziehungen im wirtschaftlichen, kommerziellen, kulturellen und humanitären Bereich auszuweiten. Sie machte darauf aufmerksam, dass sie beim Besuch in Aserbaidschan zahlreiche Treffen abhielt und das Mugam-Zentrum besuchte, was einen großen Eindruck auf sie hinterließ.

Bei dem Treffen fand ein breiter Meinungsaustausch über die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Landwirtschaft, Gesundheit, Wissenschaft, Bildung, erneuerbare Energien und in anderen Sektoren statt.