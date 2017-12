Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt den leitenden Vizepräsidenten der Gesellschaft IBM Erich Clementi VIDEO

Baku, 20. Dezember, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 20. Dezember hat Präsident Ilham Aliyev den leitenden Vizepräsidenten des Unternehmens IBM Erich Clementi zum Gespräch empfangen, gibt die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Erich Clementi sprach beim Treffen eine gute Zusammenarbeit zwischen der Gesellschaft IBM und dem aserbaidschanischen staatlichen Ölkonzern SOCAR an und sagte, dass bei diesmaligem Besuch in Aserbaidschan die Aussichten für eine Zusammenarbeit mit Aserbaidschan besprochen wurden. Der Gast betonte, dass das Unternehmen IBM daran interessiert sei, langfristige Beziehungen in unserem Land aufzunehmen.

Staatspräsident Ilham Aliyev wies darauf hin, es gebe in Aserbaidschan große Möglichkeiten für die Geschäftsaktivitäten von IBM. Präsident Ilham Aliyev betonte, dass Aserbaidschan den ICT- Sektor priorisiert. Das Staatsoberhaupt fügte hinzu, dass in diesem Bereich bereits große Fortschritte erzielt worden seien. Staatspräsident Ilham Aliyev erinnerte im Laufe des Gesprächs an die Ausstellung “Bakutel-2017“, die kürzlich in Aserbaidschan stattfand, und bezeichnete diese Ausstellung als ein wichtiges Ereignis im Hinblick auf die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit. Präsident Ilham Aliyev sagte, dass Aserbaidschan ein großes wirtschaftliches Potenzial und Aussichten hat, und für die Aktivitäten ausländischer Unternehmen ein sehr attraktives Land ist. Der Staatschef brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Gesellschaft IBM und Aserbaidschan auch weiterhin erfolgreich zusammenarbeiten werden.