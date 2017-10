Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt iranische Delegation VIDEO

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Am Freitag, dem 27. Oktober hat Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev eine Delegation um den Minister für Wirtschaft und Finanzen der Islamischen Republik Iran, den Ko-Vorsitzenden der staatlichen Kommission für wirtschaftliche, kommerzielle und humanitäre Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Iran, Masoud Karbasian, zum Gespräch empfangen.

Der Staatschef gratulierte Masoud Karbasian zu seiner Ernennung zum Minister für Wirtschaft und Finanzen der Islamischen Republik Iran. Präsident Ilham Aliyev sprach beim Gespräch die Arbeit der zwischenstaatlichen Kommission an und zeigte sich zuversichtlich, dass die Kommission auch weiterhin erfolgreich und effektiv arbeiten wird. Staatspräsident Ilham Aliyev betonte die erfolgreiche und rasche Entwicklung die bilateralen Aserbaidschan-Iran Beziehungen und wies auf die Bedeutung der Treffen zwischen den Staatsoberhäuptern bei der Erweiterung dieser Beziehungen hin. Präsident Ilham Aliyev sagte, dass der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern im vergangenen Jahr um 70 Prozent und in diesem Jahr um 30 Prozent gestiegen ist. Das Staatsoberhaupt betonte die erfolgreiche Umsetzung gemeinsamer transnationaler Projekte und zeigte sich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit sich in dieser Richtung auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

Masoud Karbasian zeigte sich zufrieden mit seinem Besuch in Aserbaidschan und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass er in diesem verantwortungsvollen Posten keine Mühe für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen scheuen wird. Der iranische Gast sagte: "Eine erfolgreiche Entwicklung in Aserbaidschan unter Ihrer Führung ist beeindruckend. Ich gratuliere Ihnen zu diesen großen Fortschritten“.

Die Seiten tauschten Meinungen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Verkehr, Nord-Süd-Internationaler Verkehrskorridor, Gesundheit, Landwirtschaft, Banken und Finanzen aus.