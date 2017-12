Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt iranische Delegation VIDEO

Baku, 19. Dezember, AZERTAC

Am Dienstag, dem 19. Dezember empfing Präsident Ilham Aliyev eine Delegation um den Außenminister der Islamischen Republik Iran, Mohammad Javad Zarif, gibt die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Der Staatschef äußerte sich zufrieden über den Zustand der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und sagte, dass gemeinsame Projekte bereits ihre guten Ergebnisse liefern. Präsident Ilham Aliyev erinnerte an seine kurzen Gespräche mit seinem iranischen Kollegen Hassan Rohani in Istanbul und sagte, dass bei den Gesprächen ein Gedankenaustausch über die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen geführt wurde. Der aserbaidschanische Staatspräsident erinnerte auch daran, dass der iranische Außenminister innerhalb eines Monats zweimal Aserbaidschan besucht hatte. Präsident Ilham Aliyev charakterisierte es als ein gutes Zeichen für die bestehenden engen Beziehungen. Der Präsident wies darauf hin, dass auch diese Visite eine gute Gelegenheit bietet, auf der Tagesordnung der bilateralen Beziehungen stehende Themen zu diskutieren.

Das Staatsoberhaupt sprach das Dreier-Treffen der Außenminister von Aserbaidschan, der Türkei und dem Iran in Baku an und bezeichnete diese Treffen als eine gute Initiative.

Minister für auswärtige Angelegenheiten der Islamischen Republik Iran Mohammad Javad Zarif überbrachte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt die Grüße des iranischen Präsidenten Hassan Rohani.

Irans Außenminister betonte die Bedeutung seines Besuchs in Aserbaidschan und sein Treffen mit dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan in Hinsicht auf die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen. Er wies darauf hin, dass die iranisch-aserbaidschanischen Beziehungen während Rohanis Präsidentschaft noch stärker geworden seien.

Der iranische Gast sprach auch das trilaterale Treffen der Außenminister von Aserbaidschan, der Türkei in Baku an und unterstrich die Bedeutung solcher Treffen. Der Gast zeigte sich zuversichtlich, dass dieses Format sich auch in der Zukunft fortsetzen wird.

Im Laufe des Gesprächs tauschten sich die Seiten über die Aussichten für die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern in den Bereichen Energie, Verkehr, Handel, Investitionen sowie im Banksektor und auf anderen Gebieten aus.

Der Staatschef bedankte sich für die Grüße des Präsidenten der Islamischen Republik Iran Hassan Rohani und bat, seine Grüße ebenfalls an seinen Kollegen zu übermitteln.