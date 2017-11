Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt montenegrinische Delegation VIDEO

Baku, 2. November, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 2. November hat Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev eine Delegation um den montenegrinischen Außenminister Srdjan Darmanovic, zum Gespräch empfangen.

Der Staatschef unterstrich die engen Beziehungen in verschiedenen Bereichen und das hohe Niveau der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und erinnerte an die Besuche des montenegrinischen Präsidenten und Premierministers in Aserbaidschan und seine Visiten in Montenegro sowie die Reisen verschiedener Minister und anderer Beamte, betonte die Bedeutung von gegenseitigen Besuchen in Hinsicht auf die Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass die beiden Länder in verschiedenen Bereichen, darunter auf den Gebieten Wirtschaft, Energie, Investitionen, Handel und Tourismus kooperieren. Das Staatsoberhaupt sprach das unterzeichnete Memorandum über die Zusammenarbeit im Energiebereich zwischen Aserbaidschan und Montenegro an und hob die erfolgreiche Arbeit in dieser Richtung hervor und brachte seine Hoffnung zum, dass das Memorandum in dieser Hinsicht sehr nützlich sein wird.

In Anbetracht der Tatsache, dass sowohl Aserbaidschan als auch Montenegro gut entwickelte touristische Infrastruktur haben, stellte Präsident Ilham Aliyev fest, dass in diesem Sinne die Zunahme der Zahl von ausländischen Touristen sehr nötig ist.

Der montenegrinische Außenminister Srcan Darmanovic äußerte sich zufrieden über seine erste Reise nach Aserbaidschan und betonte, dass er von Errungenschaften Aserbaidschans sehr beeindruckt wurde.

Das Staatsoberhaupt setzte seine Zuversicht darauf, dass der Besuch des montenegrinischen Außenministers in Baku von großer Bedeutung ist und ihm gute Gelegenheit bietet, das Land näher kennen zu lernen.