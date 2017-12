Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt türkische Delegation VIDEO

Baku, 20. Dezember, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 20. Dezember hat Präsident Ilham Aliyev eine Delegation um den Minister für auswärtige Angelegenheiten der Republik Türkei, Mevlüt Çavuşoglu, zum Gespräch empfangen, gibt die Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Minister Mevlüt Çavuşoglu überbrachte dem aserbaidschanischen Präsidenten die Grüße des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der türkische Minister betonte die Bedeutung der zahlreichen gegenseitigen Besuche und Treffen in Hinsicht auf die weitere Vertiefung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Bruderländern. Mevlüt Çavuşoglu erinnerte an sein Treffen mit dem aserbaidschanischen Staatspräsidenten Ilham Aliyev sowie an die Eröffnungsveranstaltung der Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars in Baku und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass unter der Leitung von der Staatschefs der beiden Bruderländer auch in den kommenden Jahren noch wichtigere Projekte realisiert werden. Er sprach die Bedeutung der Dreier-Treffen der Außenminister von Aserbaidschan, der Türkei, dem Iran in Baku an und äußerte sich zuversichtlich, dass solche Treffen sich auch in Zukunft fortsetzen werden.

Präsident Ilham Aliyev betonte im Laufe des Gesprächs hohen Entwicklungsstand der aserbaidschanisch-türkischen bilateralen Beziehungen und wies auf Wichtigkeit der regelmäßigen gegenseitigen Besuche auf hoher Ebene im Hinblick auf die weitere Stärkung der Beziehungen hin. Der Staatschef unterstrich die Bedeutung der gegenseitigen Unterstützung. Präsident Ilham Aliyev hob die Bedeutung der heute in Baku stattfindenden trilateralen Treffen der Außenminister von Aserbaidschan, der Türkei und dem Iran in Hinsicht auf die weitere Vertiefung und Stärkung der Zusammenarbeit hervor.

Präsident Ilham Aliyev sprach die neu eröffnete Baku-Tiflis-Kars Eisenbahnstrecke an und bezeichnete dies als ein wichtiges Ereignis von regionaler und internationaler Bedeutung.

Bei dem Treffen wurde die Bedeutung der erfolgreichen Umsetzung des Tanap-Projekts unterstrichen.

Der aserbaidschanische Staatschef bedankte sich für die Grüße von Präsident Recep Tayyip Erdogan und bat seine Grüße ebenfalls an seinen türkischen Kollegen zu übermitteln.