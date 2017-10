Staatspräsident Ilham Aliyev nimmt an Ratssitzung von GUS-Staatschefs in Sotschi teil VIDEO

Sotschi, 11. Oktober, AZERTAC

Staatspräsident Ilham Aliyev nimmt heute am Gipfeltreffen der GUS-Staatschefs in Sotschi teil, wie ein AZERTAC-Korrespondent mitteilt.

Nach einem Empfang durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin versammelten sich die Delegationsleiter zu einem Gruppenfoto.

Dann begann der Gipfel seine Arbeit.

Die Gespräche werden zunächst im engen Kreis durchgeführt.

Die Staatschefs diskutieren über die weitere Zusammenarbeit in der Gemeinschaft. Im Delegationskreis werden dann unter anderem politische, ökonomische, kulturelle und humanitäre Themen besprochen. Auf der Tagesordnung des GUS-Gipfels stehen insgesamt 16 Fragen. Zu den wichtigsten gehören Erklärungen der Staatschefs über die Unterstützung von Familie und familiärer Werte, die Konvention über die Zusammenarbeit im Bereich Weltraumforschung und friedliche Weltraumnutzung. Vielfältig sind auch humanitäre Themen. Die Staatschefs werden darüber beraten, was in den kommenden Jahren die GUS-Agenda bestimmen wird.

Präsident Ilham Aliyev hielt eine Rede beim Gipfel.