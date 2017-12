Staatspräsident besichtigt den umgestalteten "Ludwigshafen-Park" in Sumgait VIDEO

Sumgait, 15. Dezember, AZERTAC

Staatspräsident Ilham Aliyev besichtigte am Freitag, dem 15. Dezember beim Besuch in Sumgait den umgestalteten "Ludwigshafen-Park" in der Industriestadt am Kaspischen Meer.

Man teilte dem Staatschef mit, dass der "Ludwigshafen-Park" gründlich saniert und modernisiert wurde. Man legte im Park Grünflächen an, montierte moderne Sitzbänke.

Hier sind für eine gute Freizeitgestaltung und Erholung der Stadtbewohner und Gäste alle Bedingungen geschaffen.

Seit 40 Jahren besteht Städtepartnerschaft und 30 Jahre Partnerschaft zwischen Ludwigshafen und Sumgait.

Der "Ludwigshafen-Park" wurde in Sumgait zu Ehren der gleichnamigen deutschen Stadt angelegt.