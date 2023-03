Straße Latschin: 50 weitere Fahrzeuge russischer Friedenstruppen passieren Aktionsgebiet ungehindert

Schuscha, 30. März, AZERTAC

Aserbaidschanische Umweltschützer protestieren seit 109 Tagen friedlich auf der Straße Latschin-Khankendi gegen die illegale Ausbeutung von Mineralvorkommen in den aserbaidschanischen Gebieten, in denen das russische Friedenskontingent vorübergehend stationiert ist. Friedliche Demonstranten fordern die Durchführung eines Monitorings in den Mineralvorkommen durch aserbaidschanische Experten.

Armeniens Behauptungen über die Blockierung der Latschin Straße sind völlig unbegründet. Auf der Latschin Straße ist ein freier Verkehr verschiedener Fahrzeugtypen, Krankenwagen und humanitäre Konvois sowie humanitärer Güter und Zivilisten ist gewährleistet.

AZERTAC zufolge passierten heute 50 weitere Fahrzeuge russischer Friedenstruppen das Aktionsgebiet ungehindert.

Die aserbaidschanische Seite ist besorgt um die Präsenz der armenischen Streitkräfte in den aserbaidschanischen Gebieten, in denen russische Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind, sowie über die Nutzung der Latschin-Straße für militärische Zwecke und illegalen Transport von Militärgütern.