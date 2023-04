Straße Latschin-Khankendi: Seit 123 Tagen protestieren Umweltaktivisten gegen illegale Ausbeutung von Mineralvorkommen in Karabach

Schuscha,13. April, AZERTAC

Auf der Straße Latschin-Khankendi protestieren immer noch aserbaidschanische Umweltaktivisten gegen illegale Ausbeutung von Mineralvorkommen in den aserbaidschanischen Gebieten, in denen das russische Friedenskontingent vorübergehend stationiert ist. Sie fordern seit 123 Tagen die Durchführung eines Monitorings in den Mineralvorkommen Gizilbulag und Dämirli durch aserbaidschanische Experten. Protestierende mahnen, dass die Aktion weiter anhalten wird, bis man mit Ökozid und illegaler Ausbeutung von Mineralvorkommen in Karabach nicht aufhört, wie ein ins Protestgebiet entsandte AZERTAC-Korrespondent mitteilte.

Aserbaidschanische Umweltaktivisten halten Plakate hoch mit Parolen auf Englisch und Russisch wie “Stoppt den Ökozid“, “Stoppt den Bergbau“, Schützt die Natur! und rufen weiterhin verschiedene Slogans.

Die Straße, auf der friedlich demonstriert wird, ist nicht blockiert worden. Fahrzeuge des russischen Friedenskontingents sowie Autos des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz passieren ungehindert das Protestgebiet.

Der freie Verkehr humanitärer Konvois, Güter und Zivilisten auf der Latschin Straße ist gewährleistet.