Strategie zur Förderung ausländischer Direktinvestitionen in Aserbaidschan wird ausgearbeitet

Baku, 10. August, AZERTAC

Derzeit wird eine Strategie zur Förderung ausländischer Direktinvestitionen in Aserbaidschan ausgearbeitet.

AZERTAC zufolge sagte dies Yusif Abdullayev, Leiter der Agentur zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO).

Nach seinen Worten soll das Dokument in diesem Jahr angenommen werden. “Man prüft in der Strategie die Bereiche, in denen investiert werden kann. In Aserbaidschan tätige Industriegebiete- und Parks ermöglichen es uns, ausländische Investoren in das Land heranzuziehen“, so Y. Abdullayev.