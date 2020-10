Telefonat zwischen Hikmat Hajiyev und dem Sprecher des türkischen Präsidenten Ibrahim Kalin

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Es hat ein Telefongespräch des Beraters des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Leiters der Abteilung für Außenpolitik im Präsidialamt, Hikmat Hajiyev mit dem Pressesprecher des türkischen Präsidenten İbrahim Kalin stattgefunden.

Darüber schrieb Hikmat Hajiyev auf seinem Account beim Kurznachrichtendienst Twitter, wie AZERTAC berichtete.

“Ich freue mich über jedes Telefonat mit meinem Freund Ibrahim Kalin, mit dem ich ständig in Kontakt stehe. Wir sind von der wichtigen Rolle der brüderlichen Türkei in der Beilegung des armenisch-aserbaidschanischen Konflikts sowohl als Mitglied der Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), als auch als führendes Land in der Region absolut überzeugt“, so H. Hajiyev.