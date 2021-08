Tokio 2020: Dürsadaf Karimova holt neuntes Gold für Aserbaidschan

Tokio, 29. August, AZERTAC

Judokämpferin Dürsadaf Karimova (+70 kg) hat für die neunte aserbaidschanische Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Tokio gesorgt.

Sie schlug im Finale Zarina Baybatina aus Kasachstan und schnappte sich damit Gold, wie AZERTAC mitteilte.

Aserbaidschan hat derzeit 9 Gold-und zwei Bronzemedaillen auf seinem Konto.

Das 36-köpfige aserbaidschanische Team kämpft bei den Paralympics in Tokio in 6 Sportarten in 47 Kategorien an elf Wettkampftagen um Olympia-Medaillen.