Tokio 2020: Zweifacher Paralympics-Sieger Ilham Zakiyev feiert seine vierte paralympische Medaille

Tokio, 29. August, AZERTAC

Der zweifache Paralympics-und Weltmeister, siebenfache Europameister und Gewinner der ersten europäischen Spiele Ilham Zakiyev hat die Bronzemedaille bei den

Paralympischen Spielen in Tokio gewonnen. Das ist bereits seine vierte Medaille bei den Paralympics, teilte AZERTAC mit.

Die aserbaidschanische paralympische Nationalmannschaft hat derzeit 9 Gold-und 3 Bronzemedaillen auf ihrem Konto.

Das 36-köpfige aserbaidschanische Team kämpft bei den Paralympics in Tokio in 6 Sportarten in 47 Kategorien an elf Wettkampftagen um Olympia-Medaillen.