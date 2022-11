Treffen von Präsident Ilham Aliyev mit dem albanischen Premierminister Edi Rama unter vier Augen VIDEO

Tirana, 15. November, AZERTAC

Am Dienstag, dem 15. November hat in Tirana ein Treffen zwischen dem zu einem Staatsbesuch in Albanien weilenden Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und dem Premierminister dieses Landes Edi Rama unter vier Augen stattgefunden, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.