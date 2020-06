Trinkwasserversorgungs- und Abwassersysteme in der Stadt Aghjabadi nach Sanierung wieder in Betrieb genommen

Aghjabadi, 3. Juni, AZERTAC

Am 3. Juni wurden in der Stadt Aghjabadi neue Trinkwasserversorgungs- und Abwassersysteme in Betrieb genommen.

Präsident Ilham Aliyev inspizierte beim Besuch in der Stadt Aghjabadi durchgeführte Sanierungsarbeiten und nahm an der Veranstaltung zur Inbetriebnahme von neu gebauten Wasseranlagen teil, wie AZERTAC berichtete.