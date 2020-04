Trump: "Ich will, dass es Machthaber Kim Jong-un gut geht"

Baku, 23. April, AZERTAC

Der amerikanische Präsident Donald Trump sagte, seine Regierung wisse nicht, ob die Berichte über eine Erkrankung Kims zutreffend seien. Er wünschte dem Machthaber alles Gute. Er komme "sehr gut" mit dem Nordkoreaner klar, sagte Trump, der Kim dreimal getroffen hatte, am Dienstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. "Ich will, dass es ihm gut geht." Gesicherte Erkenntnisse zur Lage in Nordkorea hatte es zunächst nicht gegeben. Kims Alter wird in Südkorea auf 36 Jahre geschätzt.