Trump reist nach London

London, 16. November, AZERTAC

US-Präsident Donald Trump reist Anfang Dezember zum 70. Jubiläum der Nato nach London, wie das Londoner Büro von AZERTAC berichtet.

Trump und seine Ehefrau Melania besuchen Großbritannien vom 2. bis 4. Dezember, um am Nato-Gipfel und einem Empfang von Königin Elizabeth II. im Buckingham-Palast teilzunehmen.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass am 12. Dezember in Großbritannien Parlamentswahl ist.

Seit Jahren beschäftigt Großbritanniens mögliches Ausscheiden aus der EU sowohl das Vereinigte Königreich als auch die Europäische Union und die Weltöffentlichkeit. Das geplante Austrittsdatum am 31. Oktober wurde auf den 31. Januar 2020 verschoben.