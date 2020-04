Baku, 9. April, AZERTAC US-Präsident Donald Trump droht der Weltgesundheitsorganisation mit dem vorläufigen Stopp der Beitragszahlungen. Seine Regierung werde dies prüfen. Er wirft der UN-Organisation massive Versäumnisse im Kampf gegen das Coronavirus vor. Die WHO sei zu China-freundlich und habe im Kampf gegen Corona eine fehlerhafte Empfehlung gegeben. "Zum Glück habe ich frühzeitig ihre Empfehlung zurückgewiesen, unsere Grenze zu China offen zu lassen", schrieb der US-Präsident auf Twitter. Trump kritisiert, dass die WHO zwar größtenteils von den USA finanziert werde, aber "China-zentrisch" sei.

Trump will Beitragszahlungen an WHO stoppen

