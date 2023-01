Tschechische RSG-Nationalmannschaft trainiert in Baku

Baku, 9. Januar, AZERTAC

Mitglieder der tschechischen Nationalmannschaft in der rhythmischen Sportgymnastik (RSG) nehmen an einem Trainingslager in Aserbaidschan teil.

Wie AZERTAC unter Bezugnahme auf den Aserbaidschanischen Turnverband berichtet, wird das Trainingslager in der Nationalen Gymnastik-Arena in Baku abgehalten.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass im vorigen Jahr 2022 auch Turnerinnen und Turner aus Australien, Großbritannien, Bulgarien, Kasachstan, den Philippinen, Georgien, Indien, Spanien, Israel, Korea, Kolumbien, Lettland, Malaysia, Ägypten, Ungarn, der Mongolei, Norwegen, Usbekistan, Portugal, Polen, Slowenien, der Slowakei, Sierra Leone, Türkiye, der Ukraine, Japan, dem Iran und Kirgisistan gemeinsam mit lokalen Experten und Athleten in der großen Arena der Welt trainiert und ihre Erfahrungen bereichert haben.