Türkei: 8.101 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag

Baku, 5. Februar, AZERTAC

Die bestätigten Fälle mit dem neuartigen Coronavirus haben in der brüderlichen Türkei in den letzten 24 Stunden um 8.101 zugenommen. 117 Menschen seien in demselben Zeitrahmen an den Folgen des Virus gestorben, was die gesamte Zahl der Todesopfer im Land auf 26.354 erhöht. AZERTAC zufolge teilte dies das türkische Gesundheitsministerium mit.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei erreiche nun 2.501.079 Fälle. Rund 8.314 Patienten hätten sich binnen eines Tages wieder erholt, womit die Gesamtzahl der Genesene auf 2.387.384 steigt.

Nach Angaben des Ministeriums wurden am vergangenen Tag 148.192 Menschen auf das Virus getestet.