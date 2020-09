Türkei: Bisher fast 7000 Menschen an Covid-19 gestorben

Baku, 13. September, AZERTAC

1509 von 98.326 Tests auf das Coronavirus fielen am Samstag in der brüderlichen Türkei positiv aus. 48 Menschen starben in den letzten 24 Stunden an der Lungenkrankheit Covid-19, 1207 galten als genesen.

Damit haben sich bis zum heutigen Tage 289.635 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, 6999 sind verstorben, 257.731 haben die Krankheit überstanden. Die Zahl der Schwererkrankten lag am Samstag bei 1241, von denen 7,2 Prozent unter einer Lungenentzündung leiden.

Der türkische Gesundheitsminister Dr. Fahrettin Koca schrieb in seinem täglichen Posting auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: "Die Kraft das Virus zu besiegen, liegt im gemeinsamen Kampf."