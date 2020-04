Türkei: Erdbeben in Van

Baku, 21. April, AZERTAC

Am Dienstagmittag ist es in der Provinz Van im Osten der Türkei um 12.48 Uhr Ortszeit (11.48 MESZ) zu einem Erdbeben der Stärke 4,0 auf der Richterskala gekommen, wie AZERTAC unter Berufung auf die türkischen Medien mitteilt.

Das Epizentrum des Erdbebens lag im Landkreis Bahcesaray südlich des Van-Sees in einer Tiefe von mehr als sieben Kilometern, wie die Katastrophenschutzbehörde AFAD am Dienstagmittag vermeldet.

Das Erdbeben-Observatorium Rasathane der Bogazici Universität in Istanbul vermeldet das Beben mit einer Stärke von 4,1 und verortet das Epizentrum in Gümüsoren-Pervari in der Provinz Siirt. Zunächst gab es keine Berichte über Schäden oder Verletzte.