Türkei: Zahl der täglichen Todesfälle durch Covid-19 halbiert

Ankara, 8. Mai, AZERTAC

Die Zahl der täglichen Infektions-und Todesfälle durch das Coronavirus hat sich in der Türkei halbiert.

In den letzten 24 Stunden wurden 33.687 Menschen mit Symptomen auf das Coronavirus getestet, von denen 1848 positiv ausfielen. Das sind rund 129 weniger als am Donnerstag. 3.412 Personen haben sich von der Krankheit wieder erholt, 48 Patienten sind gestorben, wie der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Freitag über seinen Account beim Kurznachrichtendienst Twitter der Öffentlichkeit mitteilte.

Derzeit gibt es in der Türkei 135.569 Infektionen. Bisher starben 3.689 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19. 86.396 Patienten wurden bislang als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. Momentan befinden sich 1212 Menschen auf der Intensivstation, 653 müssen beatmet werden, fügte er hinzu.

Bisher wurden landesweit 1.298.806 Tests durchgeführt, sagte Fahrettin Koca.