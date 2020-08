Türkische Militärdelegation ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

Baku, 13. August, AZERTAC

Heute haben der Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan Generaloberst Zakir Hasanov, der zu einem Besuch in Aserbaidschan weilende Minister für nationale Verteidigung der Republik Türkei Hulusi Akar, der erste stellvertretende Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan - Generalstabschef der Streitkräfte, Generaloberst Najmaddin Sadikov, der Generalstabschef der türkischen Streitkräfte, General Yasar Guler, General Yasar Guler, und Befehlshaber verschiedener Waffengattungen der beiden Bruderländer die Ehrenallee in Baku besucht, wo sie das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev geehrt und an seinem Grabmal einen Kranz niedergelegt haben, wie AZERTAC berichtete.

Dann wurde die Allee der Märtyrer besucht, wo das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes geehrt wurde, die ihr Leben für die Freiheit und territoriale Integrität Aserbaidschans hingegeben haben. Die Militärdelegationen legten hier am Denkmal "Ewiges Feuer" einen Kranz nieder.

Anschließend besuchten sie die zum Andenken an die türkischen Soldaten errichtete Gedenkstätte und legten am Monument frische Blumen nieder.