Türkischer Außenminister verurteilt den verräterischen Angriff auf aserbaidschanische Botschaft in Teheran

Baku, 27. Januar, AZERTAC

Ich verurteile den verräterischen Angriff auf die aserbaidschanische Botschaft in Teheran auf , schreibt der türkische Außenminister Mevlud Çavuşoğlu auf Twitter, wie AZERTAC mitteilte.

Der türkische Chefdiplomat drückte dem aserbaidschanischen Volk sein tiefstes Beileid aus und äußerte sich zutiefst betroffen über einen bei diesem Angriff heldenhaft gestorbenen und zwei verletzte Mitarbeiter der aserbaidschanischen Botschaft: “Aserbaidschan ist nie allein. Aserbaidschan und Türkiye sind eine Nation, zwei Staaten“, schrieb er.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass am Freitag gegen 08:30 Uhr die aserbaidschanische Botschaft in Teheran angegriffen wurde.

Bei dem bewaffneten Angriff kam ein Mitarbeiter der aserbaidschanischen Botschaft ums Leben. Zwei weitere Mitarbeiter der Botschaft wurden verletzt.