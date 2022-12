Turkmenistan: Präsident Ilham Aliyev trifft seinen turkmenischen Amtskollegen Serdar Berdimuhamedov AKTUALISIERT VIDEO

Turkmenbaschy, 14. Dezember, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 14. Dezember hat in der Stadt Turkmenbaschy ein Treffen zwischen dem zu einem Arbeitsbesuch in Turkmenistan weilenden Präsidenten von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und seinem turkmenischen Amtskollegen Serdar Berdimuhamedov, stattgefunden, berichtete AZERTAC.

Präsident Serdar Berdimuhamedov äußerte sich zufrieden über sein Treffen mit Präsident Ilham Aliyev und dankte seinem aserbaidschanischen Amtskollegen für die Annahme der Einladung und Teilnahme am ersten trilateralen Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter von Aserbaidschan, Türkiye und Turkmenistan. Serdar Berdimuhamedov sagte, dass die trilaterale Zusammenarbeit in Gegenwart von besonderer Bedeutung sei, und betonte, dass die turkmenische Seite diesem Gipfel große Bedeutung beimesse.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zufrieden mit seinem erneuten Besuch in Turkmenistan und bedankte sich bei Präsident Serdar Berdimuhamedov für die Initiative für die Abhaltung dieses Gipfels. Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass die drei Nationen gemeinsame historische und sprachliche Wurzeln haben. Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt sagte zudem, es gebe gute Möglichkeiten für den Ausbau der Zusammenarbeit. Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dieser Gipfel werde zur regionalen Zusammenarbeit und der Ausweitung der Beziehungen in den Bereichen Verkehr, Logistik und Handel beitragen. Dieses Treffen bietet eine gute Gelegenheit für die Erörterung der bilateralen Beziehungen, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu.

Im Laufe des Gesprächs tauschten die Seiten Meinungen über die Aussichten für eine Zusammenarbeit aus.