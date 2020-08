UEFA Champions League: Qarabağ besiegt Sileks mit 4:0

Baku, 18. August, AZERTAC

Der aserbaidschanische Meister Qarabağ Agdam des Trainers Gurban Gurbanov traf heute im Rahmen der ersten Qualifikationsrunde der Champions League 2020/2021 auf die mazedonische Mannschaft Sileks. Das Match, das von einem ukrainischen Schiedsrichterteam geleitet wurde, fand im Tofig Bahramov Stadion in Baku statt, und endete mit 4:0 für Qarabağ, wie AZERTAC berichtet.

In dieser Saison finden alle Qualifikations-Begegnungen in einfachen Spielen ohne Zuschauer statt. Alle Spiele werden in einer einzigen Partie ermittelt.