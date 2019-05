UEFA-Präsident Aleksander Ceferin über Endspiel der UEFA Champions League in Baku

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" wurde Aleksander Ceferin auf die Entscheidung über die Austragung des Endspiels der UEFA Champions League am 29. Mai in Baku angesprochen. Die Menschen dort lieben den Fußball. Und der darf nicht gestoppt werden.

Was den Verzicht von Henrich Mchitarjan armenischer Herkunft, früher bei Borussia Dortmund und aktuell beim FC Arsenal unter Vertrag, auf eine Reise nach Aserbaidschan betrifft, sagte Aleksander Ceferin: “Er war überhaupt nicht in Gefahr. Das war seine Entscheidung, am Spiel nicht teilzunehmen“.