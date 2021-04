USA: Erdbeben in Alaska

Baku, 27. April, AZERTAC

In Alaska, USA bebte am Dienstag die Erde mit einer Stärke von 4.9. Nach Angaben des United States Geological Survey ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 27. April 2021, morgens um 09:54 Lokalzeit 13.1 km nordwestlich von der Stadt Anchorage (Alaska) in einer Tiefe von 30 km.

Auch das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben und gab ebenfalls eine Stärke von 4.9 an.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten müsste das Beben von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums gespürt worden sein. Nennenswerter Schaden sollte bei dieser Magnitude nicht aufgetreten sein, außer möglicherweise heruntergefallenen Gegenständen, kleinen Rissen u.s.w.

Folgende Orte in der Nähe des Epizentrums wurden wahrscheinlich vom Beben betroffen: Point MacKenzie (530 Einw. in 4 km Entfernung, mäßige Erschütterungen zu erwarten), Anchorage (298,700 Einw. in 13 km Entfernung, mäßige Erschütterungen), Elmendorf Air Force Base (6,600 Einw. in 21 km Entfernung, leichtes Bodenschütteln), Big Lake (3,400 Einw. in 22 km Entfernung, leichtes Bodenschütteln), Eagle River (24,800 Einw. in 23 km Entfernung, leichtes Bodenschütteln), Eagle River (24,800 Einw. in 23 km Entfernung, leichtes Bodenschütteln), Knik-Fairview (14,900 Einw. in 29 km Entfernung, leichtes Bodenschütteln), Meadow Lakes (7,600 Einw. in 39 km Entfernung, leichtes Bodenschütteln) und Wasilla (9,300 Einw. in 41 km Entfernung, leichtes Bodenschütteln).

In den letzten 24 Stunden gab es 2 Erdbeben der Stärke von 6.0 oder höher, 12 Beben der Stärke von 5.0-5.9, 45 Beben der Stärke von 4.0-4.9, 133 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 224 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 481 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können, wie AZERTAC unter Berufung auf VolcanoDicovery mitteilt.

Das größte Erdbeben mit einer Stärke von 6.1 ereignete sich am Dienstag um 08:05 GMT im Bismarck Sea, 195 km nördlich von Madang, Papua-Neuguinea.

Das jüngstes Beben mit einer Stärke von 2.4 auf der Richterskala wurde um 19:09 GMT 8.5 km nördlich von Lauria, Provincia di Potenza, Basilikata, Italien, registriert, hieß es.