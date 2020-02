US-Außenministerium gibt Erklärung zum Völkermord von Chodschali ab

Washington, 26. Februar, AZERTAC

Am 25. Februar hat der Pressedienst des US-Außenministeriums eine Erklärung zum Völkermord von Chodschali abgegeben, wie das US-Büro von AZERTAC berichtete.

İn der Erklärung zum 28. Jahrestag der Chodschaliner Tragödie heißt es, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in tiefster Trauer und mit großem Respekt das Andenken an unschuldigen Opfer dieser blutigen Tragödie ehren und Armenien und Aserbaidschan zu einer baldigen Beilegung des Konfliktes auffordern.

“In der Nacht vom 25. zum 26. Februar 1992 begann es mit armenischen Angriffen rund um die Stadt aus vier Richtungen mit Eröffnung schwerer und andauernder Feuer der Artillerie und Raketen. Als Folge wurde Chodschali mit direkter Teilnahme von Einheiten und Militärs des zu jener Zeit in Khankendi der Region Berg-Karabach der Republik Aserbaidschan stationierten alt-sowjetischen 366. Motorschützenregiments besetzt. Beim Sturm auf Chodschali wurden Kinder, Frauen, Ältere, Kranke mit unglaublicher Brutalität und Erbarmungslosigkeit getötet. Bei diesem Kriegsverbrechen wurden insgesamt 613 Personen mit besonderer Grausamkeit und Folter getötet, darunter: 106 –Frauen, 63 -Kinder, 70 –Ältere, 100 weitere Einwohner verletzt und 1275 Zivilisten gefangen genommen. Von 150 dieser Gefangenen fehlt bis heute jede Spur. 25 Kinder haben beide Eltern verloren, 130 Kinder haben ein Elternteil verloren, 487 friedliche Bewohner dieser Stadt sind verschiedenen Grades behindert, darunter 76 Kinder sind schwer verwundet.

Die internationale Gemeinschaft verurteilte nachdrücklich die Anwendung militärischer Gewalt Armeniens gegen Aserbaidschan sowie die schweren Folgen der Okkupation der aserbaidschanischen Gebiete. Im Jahre 1993 verabschiedete der Weltsicherheitsrat vier Resolutionen Nr. 822, 853, 874 und 884 über die Wiederstellung der territorialen Integrität der Republik Aserbaidschan, die Rückgabe der besetzten Gelände, den Rückzug armenischer Truppen und die Möglichkeit der Rückkehr der aserbaidschanischen Binnenvertriebene nach Berg-Karabach und in die weiteren umliegenden besetzten Gebiete.

Der Völkermord von Chodschali wurde am Ende des 20. Jahrhunderts vor den Augen der ganzen Welt verübt und ist eines der brutalsten Verbrechen dieser aggressiven Politik.

In den letzten Jahren haben die Bemühungen zur Anerkennung des Massakers auf internationaler Ebene zu noch ernsteren Ergebnissen geführt.

Mehr als 20 US-Bundesstaaten und nationale Legislativen von mehr als 15 Ländern sowie die Organisation für Islamische Zusammenarbeit haben zahlreiche Beschlüsse über die scharfe Verurteilung des Massakers an Zivilisten in Chodschali und die Anerkennung der Chodschali-Tragödie als ein Genozidakt gegen die Menschlichkeit gefasst“, hieß es.

In der Weltgeschichte steht die Chodschaliner Tragödie in einer Reihe mit den schrecklichen Tragödien Chatyn, Hiroshima, Nagasaki, Ruanda, Srebrenica und Holocaust, die in der Geschichte nicht vergessen werden. Die obenerwähnten Ereignisse gingen in die Geschichte der Kriege als Völkermorde an den Zivilisten ein und fanden eine große Resonanz in der Welt.