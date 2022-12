US-Präsident wird seinen Urlaub in der Karibik verbringen

Baku, 27. Dezember, AZERTAC

US-Präsident Joe Biden wird das neue Jahr in der Karibik verbringen. Dort wird er mit seiner Familie über seine Fortschritte bei den Wahlen 2024 diskutieren. “Der Präsident und die First Lady werden nach Santa Cruz (Jungferninseln) reisen, wo sie mit ihrer Familie das neue Jahr feiern werden“, berichtet der Pressedienst des Weißen Hauses.

Es wird festgelegt, dass Biden und seine Familie während der Feiertage die Aussichten für seine Nominierung bei den Präsidentschaftswahlen 2024 besprechen werden. Der amerikanische Staatschef wird am 27. Dezember in den Urlaub fahren und am 2. Januar zurückkehren.