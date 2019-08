Ukraine: Aserbaidschan nimmt am Forum für Tourismus und Gesundheit teil

Baku, 9. August, AZERTAC

Die Assoziation zur Förderung von Heilanstalten in Aserbaidschan wird auf einem Forum für Tourismus und Gesundheit in der Ukraine vertreten.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst der Vereinigung berichtet, nehmen am Forum neben einer großen Delegation aus Aserbaidschan die Vertreter von Türkei, Deutschland, Georgien, Katar, Saudi-Arabien, Kuwait, Kirgisistan, Kasachstan und anderen Länder teil.

Ruslan Guliyev, Präsident der Vereinigung sprach in seiner Rede bei der Veranstaltung über in Aserbaidschan bestehende Heilanstalten, Mineral-Thermal-Heilbäder und Sanatorien. Im Rahmen des Forums besuchten die Forumsteilnehmer eine Reihe von Sanatorien in der Ukraine und informierten sich über in diesem Land vorhandene Kurorte.

Im Rahmen des zweitägigen Forums sind bilaterale Treffen, Unterzeichnung von Vereinbarungen über gegenseitige Zusammenarbeit geplant.