Ukraine: Zahl der täglichen Neuinfektionen erreicht neuen Rekordwert

Kiew, 14. August, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Neuinfektionen und Todesfälle in der Ukraine hat einen neuen Rekordwert erreicht.

In den letzten 24 Stunden seien 1732 neue Ansteckungsfälle registriert worden, was die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 87872 erhöht. Bisher wurden 2011 Todesfälle registriert, wie die ukrainischen Medien mitteilen.

Bisher erholten sich 46.797 Patienten an der Lungenkrankheit. Rechnerisch gibt es rund 39064 bekannte aktive Fälle in der Ukraine.

In den letzten drei Tagen nahm die Zahl der der Infektionen mit COVID-19 im befreundeten Land deutlich zu.1433 Fälle wurden am Mittwoch, 1592 am Donnerstag und 1732 heute registriert.