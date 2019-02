Vereinbarte Waffenpause verletzt

Baku, 4. Februar, AZERTAC

Die Spannung an der aserbaidschanisch-armenischen Front hält an.

Nach Angaben des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums habe die armenische Armee an der Grenze und an der Front die vereinbarte Feuerpause während des Tages insgesamt 25 Mal verletzt, hieß es in der Meldung.