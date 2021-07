Verteidigungsminister Hasanov trifft Delegation aus US-Bundesstaat Oklahoma

Baku, 28. Juli, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 28. Juli traf sich der Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan, Generaloberst Zakir Hasanov, mit einer Delegation unter der Leitung des Gouverneurs des US-Bundesstaates Oklahoma, Kevin Stitt, vertreten durch Generalmajor Michael C. Thompson, den Kommandanten der Nationalgarde.

Bei dem Treffen informierte Generaloberst Hasanov die Gäste über die aktuelle Lage in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten, einschließlich der armenisch-aserbaidschanischen Grenze, und machte darauf aufmerksam, dass die volle Verantwortung für die Erzeugung von Spannungen und die Eskalation der Lage an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze auf der militärisch-politischen Führung in Armenien

liegt.

Er zeigte sich zufrieden mit dem aktuellen Stand der Beziehungen zwischen der Nationalgarde von Oklahoma und der aserbaidschanischen Armee und betonte die Bedeutung der weiteren Entwicklung dieser Beziehungen.

Kevin Stitt dankte der aserbaidschanischen Armee für ihren Beitrag zur NATO-Mission Resolute Support (RS) in Afghanistan und sprach sich für den weiteren Ausbau der bestehenden militärischen Zusammenarbeit aus.

Er sah den Sieg im zweiten Karabach-Krieg im letzten Jahr als Zeichen für eine hohe Bereitschaft der aserbaidschanischen Armee an. Generalmajor Michael C. Thompson sprach den Familien der im Krieg gefallenen aserbaidschanischen Armeeangehörigen sein Beileid aus.

Die Seiten tauschten sich über die Zusammenarbeit der aserbaidschanischen Armee und der Nationalgarde von Oklahoma im Rahmen des Partnerschaftsprogramms aus.