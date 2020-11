Verteidigungsministerium: Armenische Diversionsgruppe in Richtung Zangilan zerstört

Baku, 3. November, AZERTAC

Am 2. November wurde eine weitere Provokation des Feindes an der Staatsgrenze zu Armenien in Richtung der aserbaidschanischen Region Zangilan (deutsch Sängilan) verhindert.

Laut des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC hat eine Diversionsgruppe aus Armenien versucht, aserbaidschanische Einheiten anzugreifen und strategisch wichtige Höhen an der Staatsgrenze zu erobern. Diese Angriffsabsicht des Feindes wurde von aserbaidschanischen Einheiten zur rechten Zeit erkannt. Auf diese Art und Weise wurde ein weiterer Angriff der armenischen Seite zurückgeschlagen.

Der Feind musste sich zurückziehen und ließ seine Opfer und Waffen auf dem Kriegsgebiet fallen, hieß es.