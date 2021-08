Verteidigungsministerium: Armenische Einheiten beschießen Stellungen der aserbaidschanischen Armee weiter

Baku, 13. August, AZERTAC

Am Freitag, dem 13. August um 16:25 Uhr bis 20:30 Uhr Lokalzeit haben Einheiten der armenischen Armee Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung der Regionen Kelbadschar und Gadabey/Gädäbäy stationiert sind, aus armenischen Stellungen, die im Rayon Basarketschär und in der Region Tschämbäräk stationiert sind, erneut unter Beschuss genommen, teilte der Pressedienstes des Verteidigungsministeriums in Aserbaidschan mit.