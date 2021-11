Verteidigungsministerium: Armenische Seite versucht an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze zu provozieren

Baku, 10. November, AZERTAC

Die armenische Seite hat erneut versucht, in der Region Latschin an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze zu provozieren, dass es zu einer militärischen Konfrontation kommt.

Das teilte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium mit.

Am Dienstag, dem 9. November mittags befanden sich ca.60 Soldaten der armenischen Streitkräfte in zwei Militärfahrzeugen auf dem Weg in Richtung Garagöl-See in der Region Latschin, der zu den Stellungen der aserbaidschanischen Armee führt. Um eine gezielte militärische Konfrontation herbeizuführen, versperrte die armenische Seite mit Karren aus Metallkonstruktionen den Weg zu den Stellungen der aserbaidschanischen Armee in diesem Grenzabschnitt und versuchte, sich dort zu befestigen.

In dieser Richtung stationierte Einheiten der aserbaidschanischen Armee führten Sofortmaßnahmen durch. Infolge der getroffenen Maßnahmen wurden etwa 60 armenische Soldaten umzingelt.

Auf Bitte der russischen Seite wurden armenische Soldaten am Morgen freigelassen. Auf diese Art und Weise wurde eine weitere Provokation der armenischen Seite verhindert.

Es gibt keine Verluste unter aserbaidschanischen Soldaten. Aserbaidschanische Einheiten behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation in dieser Richtung bei.

Das Verteidigungsministerium der Republik Aserbaidschan erklärt, dass noch strengere Maßnahmen ergriffen werden, falls solche Provokationen in Zukunft vorkommen.

Wir hoffen, dass die armenische Armee eine Lehre daraus ziehen wird.

Die volle Verantwortung für die Erzeugung von Spannungen und Provokationen an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze liegt auf der militärisch-politischen Führung in Armenien, hieß es im Bericht.