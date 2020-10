Verteidigungsministerium: Armenischen Streitkräfte beschießen aserbaidschanische Dörfer weiter 

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

In den Nachtstunden des 3. Oktober haben die armenischen Streitkräfte die Stadt Terter, die Dörfer Schahlabad, Gazyan, Gapanli, Gaynag, Askipara, Guzanli, Ayag Garvend, Imamgulubeyli, Garadaghly, Tezekend in der Region Aghdam, Muganli, Giyameddinli, Tapgaragoyunlu in der Region Goranboy intensiv beschossen.

Das gab der Pressedienst des Verteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur AZERTAC bekannt.

Die Dörfer Guzanli, Alibeyli und Ayag Garvend in der Region Aghdam werden von armenischen Einheiten weiter bombardiert . Die aserbaidschanische Armee ergreift Gegenmaßnahmen.