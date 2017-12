Verteidigungsministerium: Aserbaidschan erhöht Zahl seiner Friedenstruppen in Afghanistan

Baku, 4. Dezember, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Oberbefehlshaber Ilham Aliyev sagte in seiner Rede bei dem NATO-Gipfel, dass Aserbaidschan die Zahl der Friedenstruppen in Afghanistan zu erhöhen plant, um einen noch wesentlicheren Beitrag zum Frieden, der Sicherheit und Stabilität in Afghanistan zu leisten.

Die Erhöhung der Zahl der aserbaidschanischen Friedenstruppen, die an der Mission "Entschlossene Unterstützung“ in Afghanistan teilnehmen, soll bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres abgeschlossen sein, hieß es aus dem Pressedienst des Verteidigungsministeriums auf Anfrage der Nachrichtenagentur AZERTAC.

Der Auftrag von Staatspräsident Ilham Aliyev wird derzeit vom Verteidigungsministerium ausgeführt, hieß es.